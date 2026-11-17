«Большой мастер, который добавит потенциала в атаке». Гатиятулин — о подписании Дадонова
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментирвоал подписание контракта с нападающим Евгением Дадоновым.
— Сегодня объявили о подписании Евгения Дадонова. Как проходили переговоры? Вы уже общались с ним?
— Да, с Евгением общался. Мы с ним созвонились, оговорили детали. У него есть договорённость с руководством, что он может все свои дела закончить в Америке. Рассчитываем, к декабрю присоединится к нам.
— Нет ли опасений за его здоровье?
— Думаю, он в хорошей форме