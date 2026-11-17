Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментирвоал подписание контракта с нападающим Евгением Дадоновым.

— Сегодня объявили о подписании Евгения Дадонова. Как проходили переговоры? Вы уже общались с ним?

— Да, с Евгением общался. Мы с ним созвонились, оговорили детали. У него есть договорённость с руководством, что он может все свои дела закончить в Америке. Рассчитываем, к декабрю присоединится к нам.

— Нет ли опасений за его здоровье?

— Думаю, он в хорошей форме