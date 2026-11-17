Результаты матчей КХЛ на 17 ноября 2026 года

Сегодня, 17 ноября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 17 ноября 2026 года:

«Сибирь» — «Трактор» — 4:1;

«Автомобилист» — «Спартак» — 2:1 Б;

«Лада» — «Металлург» Мг — 2:7;

«Нефтехимик» — «Динамо» Мн — 1:2 Б;

«Ак Барс» — «Динамо» М — 2:4.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 40 очками после 26 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 41 очко в 28 встречах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится д