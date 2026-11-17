Результаты матчей ВХЛ на 17 ноября 2026 года

Сегодня, 17 ноября, прошли 11 матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 17 ноября 2026 года:

«Челмет» – ХК «Тамбов» — 4:0;

«Южный Урал» – «Кристалл» — 1:0;

«Горняк-УГМК» – «Буран» — 4:5 ОТ;

«Магнитка» – «Дизель» — 2:3 Б;

ЦСК ВВС – «Металлург» Нк — 4:3;

«Звезда» – «Рубин» — 5:2;

«Химик» – «Югра» — 2:5;

«Барс» – «Сокол» — 2:1;

«Динамо» СПб – «Зауралье» — 2:3 Б;

ХК «Калуга» – АКМ — 3:1;

СКА-ВМФ – «Омские Крылья» — 1:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 40 очков в 25 матчах. Второе место занимает «Южный Урал» с 37 очками после 24 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (36 очков в 23 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одном