Сегодня, 17 ноября, прошли 11 матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты встреч ВХЛ на 17 ноября 2026 года:
«Челмет» – ХК «Тамбов» — 4:0;
«Южный Урал» – «Кристалл» — 1:0;
«Горняк-УГМК» – «Буран» — 4:5 ОТ;
«Магнитка» – «Дизель» — 2:3 Б;
ЦСК ВВС – «Металлург» Нк — 4:3;
«Звезда» – «Рубин» — 5:2;
«Химик» – «Югра» — 2:5;
«Барс» – «Сокол» — 2:1;
«Динамо» СПб – «Зауралье» — 2:3 Б;
ХК «Калуга» – АКМ — 3:1;
СКА-ВМФ – «Омские Крылья» — 1:0.
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 40 очков в 25 матчах. Второе место занимает «Южный Урал» с 37 очками после 24 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (36 очков в 23 играх).
В регулярном чемпионате команды проведут по одном