Журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что у российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова возникли разногласия с рядом одноклубников.

«Мичкову и его партнёрам по команде предстоит наладить взаимоотношения. Кажется, что у обеих сторон есть веские основания для взаимных претензий, но при этом каждая из них, вероятно, совершила действия, о которых сейчас сожалеет или которых стоило избежать. На мой взгляд, в этом и заключается главная сложность», — сказал Фридман в эфире программы NHL Network. Видео есть в аккаунте NHL Media в соцсети X.

Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летний хоккеист рассматривает вариант ухода из «Филадельфии» из-за внутреннего конфликта в команде. Позднее поя