Журналист и инсайдер НХЛ Франк Серавалли поделился реакцией по ситуации с будущим российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова на фоне сообщений о разногласии россиянина с одноклубниками и тренерским штабом.

«По поводу Матвея Мичкова: будут сопутствующие потери, будут последствия, поскольку, по сути, «Филадельфия» выбрала свою звезду — российскую звезду вместо… возможно, со временем и других игроков состава, может быть, даже и главного тренера», — приводит слова Серавалли NHL Rumor Report.

Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летний хоккеист рассматривает вариант ухода из «Филадельфии» из-за внутреннего конфликта в команде