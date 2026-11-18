Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос журналиста, каково это — тренировать команду, зная, что у соперников есть лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов НХЛ форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Очная встреча между командами состоится сегодня. Начало — в 3:30 мск.

«Ну, это невесело. Не хотел бы я видеть его статистику набранных очков против нас… Я люблю Ови. За эти годы я узнал его поближе. Я познакомился с ним много лет назад, кажется, в 2014 году на церемонии вручения наград. Он просто настоящий мужик. Мне невероятно повезло. Я был там, когда он побил рекорд Гретцки по голам за всю историю. Я увидел некоторые из его по-настоящему крутых моментов вблизи и лично. Н