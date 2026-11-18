Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что ни одно государство Европейского союза не предоставит въездные документы спортсменкам сборной России для участия в женском юниорском чемпионате мира. Турнир пройдёт в Остраве с 8 по 16 января 2027 года.

«Именно поэтому на прошлой неделе я направил письмо всем министрам иностранных дел стран Европейского союза с просьбой обратить внимание на этот вопрос. Я разъяснил им ситуацию и попросил, чтобы в том случае, если российская команда обратится за визами в любую другую страну ЕС (помимо Чехии), они также воздержались от предоставления такого исключения», — сказал Мацинка.

По словам главы чешского МИД, существуют опасения, что российские хоккеистки могут попытаться обойти ограничения, подав заявления через консульства других европейских государств.

Мацинка отметил, что получил поддержку от коллег: все подтвердили готовность соблюдать единую позицию и не выдавать разрешения на въезд участницам турнира из России.

Ранее власти Чехии уже объявили о недопуске российской команды на предстоящее первенство планеты.