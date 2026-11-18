Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что бывший главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев не соответствовал уровню московского клуба. Сегодня, 18 ноября, «Динамо» объявило о расторжении контракта с Тамбиевым.

«Не считаю приглашение Тамбиева каким‑то обманом. Считаю, что были приняты просто неправильные решения, неправильно расставлены акценты на этого тренера. Вряд ли бы он смог решить ту проблему, которая существует в «Динамо».

Но у динамовских руководителей есть консультанты, которые на каких‑то основаниях предлагали Тамбиева. У него всё‑таки большой опыт только с командами из нижней части турнирной таблицы. Да, Тамбиев просто не тянет уровень топовых клубов — это моя точка зрения. Он просто не соответствовал уровню «Динамо» ни по уровню профессиональной подготовки, ни по уровню культуры», — цитирует Плющева «Матч ТВ».