Хоккейный клуб «Милано Беарз» подписал контракт с бывшим защитником «Сибири» Фёдором Гордеевым. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

Фёдор выступал за новосибирскую команду с сезона-2023/2024, провёл 129 матчей, забросил шесть шайб и отдал 18 передач. Ранее он играл в лигах GTHL, OJHL, GOJHL, OHL, АХЛ и ECHL. В 63 матчах регулярного чемпионата ECHL защитник записал на свой счёт 33 (12+21) очка при показателе полезности «+18». В шести играх плей-офф он набрал 2 (1+1) очка.

«В моей карьере был непростой период, и у меня были другие варианты, но я посчитал, что «Милано» — лучший выбор. С нетерпением жду переезда и начала выступлений за эту команду: мне кажется, это отличный вариант. Я крупный игрок и хочу добавить команде физической мощи. Считаю себя надёжным защитником универсального плана, поэтому могу быть полезен как в атаке, так и в обороне. Вне льда я легко нахожу общий язык с окружающими. Хочу стать частью местного сообщества и сделать всё возможное, чтобы помочь команде побеждать», — цитирует Гордеева пресс-служба клуба.