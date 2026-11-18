Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас высказался о возможном будущем Сидни Кросби, Евгения Малкина и Криса Летанга.

«Я думаю, что в случае с ними тремя складывается совершенно уникальная ситуация с точки зрения всего того, что они сделали для организации и для команды. Считаю, что из-за этого к ним нужен особый, предельно открытый подход — не такой, как почти к любому другому ветерану, с которым приходится иметь дело. Не знаю, возникнет ли когда-нибудь в лиге ещё одна подобная ситуация. Поэтому я постоянно на связи с Пэтом [Бриссоном]. У нас в команде много клиентов агентства CAA, так что мы с ним общались в Лос-Анджелесе пару недель назад и с тех пор обсуждали разные вопросы.