«Одна из немногих команд в КХЛ». Браташ рассказал об особенной черте «Авангарда»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ после гостевого поражения от «Авангарда» рассказал об особенной черте омского клуба.

«Авангард» одна из немногих команд в КХЛ, которая меняет тактику не только по ходу игры, но и по ходу одного периода», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сегодня, 18 ноября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимал «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В следующем матче «Авангард» примет «Барыс» 20 ноября. «Адмирал» 24 ноября сыграет во Владивостоке с «Ак Барсом».