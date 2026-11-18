Браташ — о 43 сейвах Кульбакова: мы ждали нужного момента, чтобы вернуть его в ворота

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ после гостевого поражения от «Авангарда» (1:3) оценил игру голкипера дальневосточного клуба Ивана Кульбакова.

«Мы ждали момента, понимали, что рано или поздно Кульбаков вернётся в ворота. В том матче с «Амуром» было, видимо, рановато, может, мы виноваты в том, что тогда его поставили. После этого мы ждали нужного момента, сегодня этот момент настал», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Авангард» примет «Барыс» 20 ноября. «Адмирал» 24 ноября сыграет во Владивостоке с «Ак Барсом». Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года.