Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ после гостевого поражения от «Авангарда» рассказал о причинах отсутствия Борны Рендулича и Энтони Камары.

«Отсутствие Рендулича и Камары? Скажем так, у нас есть ротация, у нас больше пяти звеньев. Если они не играют, значит, мы считаем, что они готовы хуже остальных», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сегодня, 18 ноября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимал «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.