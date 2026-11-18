Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос, на сколько выбыл форвард уфимского клуба Шелдон Ремпал.

— Надолго ли выбыл Шелдон Ремпал?

— Да, на несколько недель, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

В сезоне-2026/2027 Ремпал провёл 27 матчей и набрал 24 (11+13) очка. Он возглавляет список лучших бомбардиров уфимской команды. Информация о характере травмы 31-летнего форварда не уточняется.

Последний раз форвард выходил на лёд 16 ноября в домашнем матче с «Адмиралом» (6:5), в котором отметился результативной передачей. В следующем матче «Салават Юлаев» примет «Нефтехимик» 24 ноября.