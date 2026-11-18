Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о возвращении нападающего Ильи Сафонова в «Ак Барс».

«Илья съездил в Америку, но у него там не получилось, и теперь он возвращается. Ничего страшного в этом нет. Нужно всё пробовать в жизни, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях и иметь представление о том, что там происходит. Сафонов — молодец. Здорово, что он съездил туда и получил отличный жизненный опыт.

Теперь, я думаю, он стал ментально сильнее, да и в мастерстве не сбавил, а наоборот, даже добавил. «Ак Барс» — мощная организация, у них всё грамотно. Да, пока команда идёт на девятом месте на Востоке, но она поднимется выше. Состав сейчас сбалансируется, всё притрётся. Думаю, у Казани всё будет хорошо», — цитирует Щитова «Сила спорта».