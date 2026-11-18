В ИИХФ коротко объяснили, зачем подали жалобу в CAS на решение по сборной России

Руководитель отдела коммуникаций Международной федерации хоккея (ИИХФ) Таня Хаймлих коротко объяснила, зачем организация подала жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение по сборной России. Ранее ИИХФ подала заявление в CAS об отводе двух арбитров, участвовавших в принятии решения о допуске российских сборных к международным турнирам.

— Чего федерация хочет добиться своим ходатайством?

— Добиться ясности, — приводит слова Хаймлих чешское издание Inside Paradeplatz.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель коллегии итальянец Джулио Палермо в сентябре 2026 года участвовал в юридической конференции в Москве, а египтянин Исмаил Селим годом ранее посещал аналогичное мероприятие с участием российской юридической фирмы.