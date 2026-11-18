Вратарь ЦСКА Гамзин получил травму в третьем периоде и не доиграл встречу с «Локомотивом»

ЦСКА произвёл вынужденную замену вратаря в концовке третьего периода матча с «Локомотивом». Дмитрий Гамзин получил повреждение, после чего ему понадобилась медицинская помощь, он не смог самостоятельно покинуть площадку. Вместо него на лёд вышел Александр Самонов.

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Сегодня, 18 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.