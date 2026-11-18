Андрей Козырев побил рекорд Андрея Разина по количеству побед с «Северсталью» в КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев одержал свою 134-ю победу с череповецким клубом и побил рекорд Андрея Разина. Об этом сообщает пресс-служба «Северстали».

Процент побед Андрея Козырева составляет 55,14. У Андрея Разина было 47,5%. На третьей строчке — Дмитрий Квартальнов — 76 побед (51,7%).

Сегодня, 18 ноября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» принимала ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. В следующем матче «Северсталь» примет «Амур» 20 ноября.