Квартальнов: соперник играл нагло против вратаря «Локомотива», таких вещей не потерпим
Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заявил, что игроки ЦСКА жёстко действовали против вратаря ярославского клуба Даниила Исаева.
«Соперник очень нагло, жёстко и жестоко играл против нашего вратаря. Мы таких вещей больше не потерпим. Если посмотреть второй гол, разобраться… Если у борта так подтолкнуть, то игрок разобьётся, а тут на вратаря», — приводит слова Квартальнова ТАСС.
Сегодня, 18 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.