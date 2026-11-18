Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заявил, что игроки ЦСКА жёстко действовали против вратаря ярославского клуба Даниила Исаева.

«Соперник очень нагло, жёстко и жестоко играл против нашего вратаря. Мы таких вещей больше не потерпим. Если посмотреть второй гол, разобраться… Если у борта так подтолкнуть, то игрок разобьётся, а тут на вратаря», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

Сегодня, 18 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.