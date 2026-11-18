Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби допустил обмен ветеранов в связи с неудачными результатами команды в текущем сезоне.

«Думаю, это становится более реальным, когда начинаешь проигрывать матчи, и в этом заключается неприятная сторона поражений. Я всегда говорил, что проигрывать само по себе невесело, но дело во всём, что за этим следует. В обменах. Во многих [других] вещах. В этот момент начинается поиск виноватых во всех направлениях. К сожалению, так всё устроено. В этом разница между победами и поражениями», — приводит слова Кросби сайт НХЛ.

«Питтсбург» с 16 очками занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.