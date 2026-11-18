Международная федерация хоккея (ИИХФ) разрабатывает новый сайт после прошедшей атаки хакеров. Об этом сказано на временном сайте ИИХФ, где можно изучить расписание турниров и купить билеты на мероприятия.

«Мы создаём новый веб-сайт. Пока он не будет готов, вы можете здесь найти расписание и билеты на будущие турниры», — сказано в сообщении ИИХФ.

Ранее на сайте ИИХФ было опубликовано сообщение: «Боитесь встретиться с Россией? Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить». Более суток он оставался недоступен для посетителей.

Позже ИИХФ заявила, что проводит расследование в связи с инцидентом, произошедшим с сайтом организации.