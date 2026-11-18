Результаты матчей КХЛ на 18 ноября 2026 года

Сегодня, 18 ноября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 18 ноября 2026 года:

«Авангард» – «Адмирал» — 3:1;

«Салават Юлаев» – «Барыс» — 5:3;

«Северсталь» – ХК «Сочи» — 4:2;

ЦСКА – «Локомотив» — 4:2;

«Шанхайские Драконы» – «Амур» — 2:3 Б.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 42 очками после 27 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 41 очко в 28 встречах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.