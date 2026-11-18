Сегодня, 18 ноября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 18 ноября 2026 года:

«Амурские Тигры» — МХК «Динамо» СПб — 4:0;

«Красноярские Рыси» — «Омские Ястребы» — 1:0 ОТ;

«Кузнецкие Медведи» — «Авто» — 1:6;

«Стальные Лисы» — «Локо-76» — 2:4;

«Чайка» — «Локо» — 3:2;

«Реактор» — МХК «Молот» — 5:4;

МХК «Спартак» — МХК «Динамо» М — 2:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 30 очками после 21 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 32 очка после 21 матча.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.