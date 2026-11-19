Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас выступил с заявлением относительно положения клуба и трансферов.

«Мы демонстрировали проблески очень хорошего хоккея, но они так и остались проблесками. В целом мы играли нестабильно, и у нас были затяжные отрезки, когда мы не показывали свой лучший хоккей и не соответствовали тому, кем хотим быть.

Но независимо от того, как пойдёт наша игра, даже если мы стабилизируемся — а я думаю, что так и будет, исходя из уровня самоотдачи игроков и подготовки тренерского штаба, — типы сделок, которые мы совершаем, будут больше похожи на те, что мы провернули летом и в прошлом году. Речь идёт о добавлении молодых игроков в возрасте около 20 лет, которые смогут продолжать приходить и приносить пользу команде.

Я очень открыто скажу, что мы старались избежать затяжных игровых отрезков, подобных нынешнему. Но я также понимал, что из основного состава можно выжать лишь определённое количество сил, и что мы дойдём до этого момента. Мы должны продолжать следить