Результаты матчей НХЛ на 19 ноября 2026 года

В ночь на 19 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ в ночь на 19 ноября 2026 года:

«Детройт Ред Уингз» – «Бостон Брюинз» — 1:4;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Монреаль Канадиенс» — 2:3;

«Юта Маммот» – «Колорадо Эвеланш» — 4:1.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Эдмонтон Ойлерз» с 37 очками после 23 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 34 очка в 21 матче.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.