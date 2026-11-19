Джонатан Юбердо впервые сыграл в АХЛ, набрал три очка и стал первой звездой матча

33-летний Джонатан Юбердо стал первой звездой матча регулярного чемпионата АХЛ между «Калгари Рэнглерс» и «Коачелла Вэлли» (4:3). Юбердо сделал три голевые передачи, нанёс два броска по воротам и завершил игру с показателем полезности «+1».

Канадский форвард (третий номер драфта НХЛ 2011 года) сыграл в АХЛ впервые в карьере. Он был отправлен в фарм-клуб «Калгари» для набора формы после восстановления от травмы. Юбердо не выходил на лёд с февраля. В марте хоккеист перенёс операцию по замене тазобедренного сустава.

Напомним, летом 2022 года «Калгари» обменяли Мэттью Ткачука во «Флориду» на Юбердо, Маккензи Уигара и Коула Швиндта, а также выбор в первом раунде драфта-2025.