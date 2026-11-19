Бабаев — о СКА: команда пока не может притереться к Разину, а он — к команде

Агент Шуми Бабаев поделился мыслями по поводу ситуации в СКА. На данный момент команда тренера Андрея Разина находится на девятом месте в таблице Западной конференции с 26 очками в 26 матчах.

– Команда пока не может притереться к Разину, а он — к команде. Это внутренний момент.

– Это может со временем наладиться?

– Это может повернуться как в одну сторону, так и в другую. Разин — очень специфический человек. СКА тоже команда со своим характером. Может быть любая ситуация.

– Сейчас заговорили об обменах в СКА. Как вы считаете, реально ли заполучить тех игроков, которых хотел бы видеть Разин?

– Руководство клуба, наверное, пока не пойдёт на какие-то обмены. Команда сформирована. Думаю, что никто не будет тратить лишние деньги. Может, какие-то минимальные обмены, но не массово.

– Говорили, что Разин рассматривает вопрос приобретения вратаря. На ваш взгляд, СКА нужно усиление этой линии.

– Если они считают, что дело во вратарях, значит, нужно искать вратаря. Если дело в оборонительных действиях, надо искать защитников, – цитирует Бабаева «Спорт днем за днём».