Агент Шуми Бабаев поделился мыслями по поводу ситуации в СКА. На данный момент команда тренера Андрея Разина находится на девятом месте в таблице Западной конференции с 26 очками в 26 матчах.
– Команда пока не может притереться к Разину, а он — к команде. Это внутренний момент.
– Это может со временем наладиться?
– Это может повернуться как в одну сторону, так и в другую. Разин — очень специфический человек. СКА тоже команда со своим характером. Может быть любая ситуация.
– Сейчас заговорили об обменах в СКА. Как вы считаете, реально ли заполучить тех игроков, которых хотел бы видеть Разин?
– Руководство клуба, наверное, пока не пойдёт на какие-то обмены. Команда сформирована. Думаю, что никто не будет тратить лишние деньги. Может, какие-то минимальные обмены, но не массово.
– Говорили, что Разин рассматривает вопрос приобретения вратаря. На ваш взгляд, СКА нужно усиление этой линии.
– Если они считают, что дело во вратарях, значит, нужно искать вратаря. Если дело в оборонительных действиях, надо искать защитников, – цитирует Бабаева «Спорт днем за днём».