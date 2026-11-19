Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал недопуск сборной России на МЧМ-2027 в Канаде и оценил слова Уэйна Гретцки, который поддержал позицию страны.

— Не сомневался, что Европа будет вставлять нам палки в колеса, но от Канады этого не ожидал. И уж тем более от Уэйна Гретцки, который поддержал визовый запрет. Абсурд ещё и в другом. Премьер-министр Канады не даёт визы сборной России, но при этом у него под носом в НХЛ и в различных канадских лигах спокойно играют десятки российских хоккеистов. Они представляют нашу страну, радуют болельщиков и как резиденты, которые находятся в Канаде более 190 дней в году, платят местные налоги. То есть здесь двойной цинизм. С одной, выгодной ей стороны, Канада зарабатывает, с другой — нарушает права человека и фактически вводит запрет на целую страну.

– Знаем, что многие российские ветераны тяжело переживают слова Гретцки, который поддержал этот цинизм. А может эти слова – выдумка, ведь вживую их никто не слышал?

– Знаете,