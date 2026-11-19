Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков поделился мыслями по поводу настроения в команде. Омская команда занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции с 32 очками в 26 матчах.

«Сейчас настроение в команде более позитивное — все рады возвращению наших игроков. Начали выигрывать, показывать хоккей, который от нас ждут. Конечно, всё ещё есть недочёты, над которыми нужно работать. Мне кажется, не соперники начали понимать нашу систему, а мы перестали её правильно выполнять.

Мы даже обратили внимание, что некоторые команды копируют у нас какие-то элементы игры. Например, у «Динамо» прослеживаются похожие черты. У меня там есть знакомые, которые об этом говорили. Если люди берут пример, значит, мы всё делаем правильно. Нам этой системы совсем немного не хватило для победы в прошлом сезоне. Не вижу повода её менять. Да, Ги Буше скорректировал какие-то вещи, но пока не до конца удаётся выполнять то, что он требует», — цитирует Серебрякова Sports.ru.