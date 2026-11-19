В Балашихе простились с олимпийским чемпионом по хоккею Юрием Ляпкиным

В подмосковной Балашихе прошло прощание с олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира по хоккею Юрием Ляпкиным, сообщает ТАСС. Церемония прощания состоялась в ледовом дворце «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», в чаше самой арены. Ляпкину был 81 год, он скончался после инсульта.

Проститься с Ляпкиным, в частности, пришли президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, игравший с Ляпкиным в сборной СССР, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва им. Ю. Е. Ляпкина. С прощальным словом выступили двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, глава городского округа Балашиха Сергей Лукичев.

Ляпкин — участник Суперсерии 1972 года с Канадой, чемпион Олимпийских игр 1976 года, четырёхкратный чемпион мира, а также чемпион СССР 1976 года в качестве капитана московского «Спартака».