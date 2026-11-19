Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался об увольнении Леонида Тамбиева с поста главного тренера московского «Динамо».

– Не поддерживаю сам факт расставания с Тамбиевым. Считаю это решение поспешным. То, что его мурыжили с отстранением, это очень плохо. Если не хотите оставлять, сразу расставайтесь, договаривайтесь о компенсации — и всё. А то начинаются вот эти странные формулировки: отстранения какие-то. Это вообще звучит бредово.

Зачем вы тогда подписываете двухлетний контракт с Тамбиевым, а потом его увольняете и не хотите платить компенсацию? Ну, тогда придумывайте контракты такие, которые не подразумевают выплату компенсации. Поэтому это очень странная ситуация для меня.

– Почему у Тамбиева не получилось?

– В «Динамо» сложная структура управления, и трансферы надо согласовывать с большой цепочкой людей. Плюс думаю, Тамбиев не достучался до определённой группы игроков. Он наигрыва