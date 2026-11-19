Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников осудил слова легендарного нападающего Уэйна Гретцки, поддержавшего недопуск сборной России к участию в молодёжном чемпионате мира в Канаде.

«Это политика, что тут поделаешь. У меня объяснений действию Гретцки нет. Мы в России поддерживаем нашего президента Владимира Путина, а они же думают по-другому. Это поступок, не соответствующий званию великого спортсмена. Негодяйский поступок. Но это его личное мнение, и он его придерживается. Не забывайте при этом ещё и о том, где он живет», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».

Ранее CAS постановил допустить российские сборные к участию в чемпионатах мира под эгидой Международной федерации хоккея, в том числе в молодёжном первенстве 2027 года. В воскресенье ИИХФ сообщила, что сборная России не сможет выступить на турнире из-за позиции властей Канады по невыдаче виз российским спортсменам.