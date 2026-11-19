Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что в ситуации с демаршем ряда стран не очень высоко оценивает шансы на участие сборной России во взрослом чемпионате мира по хоккею 2027 года.

«Думаю, что у нас немного шансов на участие в чемпионате мира. Во-первых, было бы странно продавать билеты на матчи турнира, если не будет самого матча. А во-вторых, найдут ещё много разных причин, чтобы не допустить нас к участию в чемпионате мира. Мы же видим, что сейчас творится. И я не знаю, что может за это время произойти для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему», — цитирует Фетисова «РИА Новости».

Глава Немецкого хоккейного союза Франк Лутц призвал ИИХФ решить вопрос о составе участников чемпионата мира 2027 года в кратчайшие сроки. Турнир пройдёт с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.