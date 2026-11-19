Журналисты The Athletic Джонас Сигел и Джошуа Клок поставили оценки всем хоккеистам «Торонто Мэйпл Лифс». Самую низкую оценку в команде получил российский вратарь Сергей Бобровский. Оба журналиста поставили ему единицу по пятибалльной шкале. В 14 матчах за канадский клуб россиянин отражает лишь 87,4% бросков, пропуская в среднем 3,65 шайбы.

«Если Бобровскому удастся исправить ситуацию в этом сезоне, «Лифс» могут превратиться в команду уровня плей-офф. Настолько сильно его провальные результаты повлияли на положение дел. Бобровского подписали, чтобы укрепить вратарскую линию «Лифс», но вышло ровно наоборот. Это дорого обошлось команде по многим причинам — в том числе из-за нагрузки на потолок зарплат в размере $ 7 млн в текущем сезоне и в два последующих года», — говорится в статье на The Athletic.

В тоже время второй голкипер «Торонто»