Комиссия Международного спортивного арбитражного совета (ICAS) по рассмотрению заявлений об отводе арбитров не будет рассматривать жалобу Международной федерации хоккея (ИИХФ) на состав арбитражной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS), допустившей сборную России к соревнованиям. Об этом сообщает «Матч ТВ». ИИХФ в своей жалобе заявила, что два из трёх членов коллегии арбитров, рассматривавших это дело, имели деловые связи с Россией.

Основанием для отказа стали пропущенные сроки подобной жалобы. ИИХФ подала заявление об отводе арбитров спустя 14 дней после уведомления сторон о резолютивной части арбитражного решения. При этом комиссия подчеркнула, что решение стало окончательным с момента его уведомления сторонам.

Таким образом, состав арбитражной комиссии CAS больше не может быть оспорен в ICAS. В связи с этим комиссия заявила, что не имеет возможности рассматривать жалобу ИИХФ и выносить по ней решение.