Нападающий «Спартака» Руслан Исхаков прокомментировал свой переход в московский клуб из «Металлурга».

«Что и говорить, я под большим впечатлением. Мне очень приятно, что «Спартак» нас так встретил и обеспечил нам такие комфортные условия. Так оперативно организовать чартер из Магнитогорска в Казань (обмен состоялся вчера, 18 ноября; сегодня, 19 ноября, красно-белые сыграют в гостях с «Ак Барсом». — Прим. «Чемпионата») для нас с Игорем [Нечаевым] — это впечатлило, я благодарен руководству «Спартака» за такой тёплый приём. Для нас создали все условия, чтобы мы сегодня вышли на лёд и сразу приносили пользу команде.

Голова сейчас, конечно, забита большим количеством информации: новая команда, новые тренеры и одноклубники… Нужно за короткое время подстроиться под стиль игры, познакомиться с новыми партнёрами и обрести какую-то «химию». На раскатке команды сегодня утром мы вместе с Игорем Нечаевым получили от тренеров нужную информацию касаемо стиля игры «Спартака», как и самые важные установки — получать удовольствие от игры, выкладываться и играть дисциплинированно», — сказал Исхаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата»