Защитник ЦСКА Егор Замула поделился впечатлениями от вызова в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала.

— Вас включили в состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала. Насколько для вас лично важен этот вызов и какое значение имеют такие турниры и выступления за сборную в нынешних условиях?

— Важно! Ребята в раздевалке поздравили меня. В принципе, каждый хоккеист — и ребёнок, и взрослый — мечтает надеть майку сборной России и стать её частью. Поэтому для меня это будет хорошим опытом. Но опять же, зацикливаться на этом не стоит: у нас ещё много матчей и большая работа в клубе. Нужно доказывать, что вызвали меня не просто так.

— Можно ли сказать, что на фоне возможного выступления сборной России на чемпионате мира Кубок Первого канала становится дополнительной мотивацией для игроков-кандидатов?

— Чтобы проявить себя в сборной, нужно на 100% выкладываться в клубе, помогать своей команде и добиваться высоких результатов. Если ты играешь важную роль в своей команде и делаешь правильные вещи на льду, то тебя заметят