Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего и капитана СКА Сергея Плотникова, высказался про разговоры о вероятном уходе игрока из армейского клуба.

«У Сергея Плотникова в контракте есть пункт о запрете на обмен. Мы уже пообщались с руководством СКА, благодарны за понимание ситуации и уважительное отношение ко всем сторонам. В обоюдном согласии мы постепенно идём к решению, которое устроит всех. В ближайшее время стоит ожидать определённых новостей», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне 36-летний Плотников провёл 24 матча, в которых набрал 17 (9+8) очков. Все девять шайб форвард забросил в первых 15 встречах чемпионата, когда команду возглавлял Игорь Ларионов.