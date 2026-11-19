Агент лидера СКА Сергея Плотникова рассказал, есть ли у игрока конфликт с Андреем Разиным

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего и капитана СКА Сергея Плотникова, рассказал, есть ли у игрока конфликт с главным тренером армейского клуба Андреем Разиным.

«Никакого прямого конфликта между Сергеем и главным тренером команды СКА Андреем Разиным не было и нет. Здесь мы исходим из того, что у главного тренера своя концепция и видение хоккея. С уважением относимся к его заслугам. Человек знает, как достичь результата. К сожалению, с Сергеем так сложились обстоятельства», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне 36-летний Плотников провёл 24 матча, в которых набрал 17 (9+8) очков.