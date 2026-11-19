Агент Плотникова ответил на вопрос, может ли капитан СКА перейти в «Шанхайские Драконы»

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего и капитана СКА Сергея Плотникова, ответил на вопрос, может ли форвард перейти в «Шанхайские Драконы».

«Интересен ли Сергею вариант с «Шанхайскими Драконами», которые тоже базируются в Санкт-Петербурге? Конечно, мы рассматриваем все варианты развития событий. Краеугольным камнем будет соблюдение интересов всех сторон при возможном переходе Сергея в другую команду», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне 36-летний Плотников провёл 24 матча, в которых набрал 17 (9+8) очков.