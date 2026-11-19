Нападающий «Локомотива» Андрей Пустовой рассказал о своих эмоциях после недопуска на молодёжный чемпионат мира — 2027.

— Слышал о том, что в мессенджере уже была создана группа молодёжной сборной России для поездки на МЧМ. Как реагировали на эти новости и наш последующий недопуск?

— Уже всё отменили, отправили загранпаспорт, но написали, что визу не дадут. Расстроились, конечно. Когда только добавили и вообще информация была, что можем поехать, радость и гордость были, что могу защищать цвета своей страны, но не получилось. Дай бог, в следующем году поеду.

— То есть верите, что в 2028 году всё‑таки удастся поучаствовать в турнире?

— Да, мы ждём следующий год. Но это уже ни от меня, ни от пацанов, которые там могут сыграть, не зависит. Но мы всегда готовы, главное, чтобы дали визы и просто допустили, даже если без флага и гимна. Готовы ехать и под нейтральным статусом, — цитирует Пустового «Матч ТВ».