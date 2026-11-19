Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о 14-матчевой серии без голов нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В текущем сезоне на счету Овечкина одна шайба и четыре результативные передачи в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Понятно, что все, и прежде всего в России, ждут от Саши нового рекорда в Национальной хоккейной лиге. А это ведь тоже является дополнительной психологической нагрузкой для него. Для того чтобы снова продолжить поражать ворота соперника, ему надо поймать это привычное чутьё. В прошлом сезоне он ведь тоже не сразу начал много забивать. Будем надеяться, что чутьё голеадора к нему вернётся уже в ближайших матчах и он будет забивать.

Голы Овечкина очень необходимы и команде, потому что «Вашингтон» пока находится не в зоне плей-офф. Видимо, что-то происходит в команде, но ей сейчас очень нужно, чтобы Саша снова забивал», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».