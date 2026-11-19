Нападающий «Спартака» Игорь Нечаев прокомментировал переход из «Металлурга» в московский клуб.

«В «Спартаке» нас с Русланом [Исхаковым] встретили очень тепло. Приятно, что клуб так в нас заинтересован. Организовать чартер для нас двоих — это показатель большого доверия, так что я чувствую ответственность. Думаю, Руслан тоже. Спасибо за все созданные для нас комфортные условия.

Тренеры и партнёры по команде мне сейчас много всего подсказывают — как в раздевалке, так и на льду, на утренней раскатке. В основном говорят показывать свою игру и делать то, что умею. Мне хорошо запомнились матчи со «Спартаком» на старте сезона — это очень быстрая, динамичная и агрессивная команда, против которой играть всегда было тяжело.

Так получилось, что в «Спартаке» для меня совсем новый коллектив — ни с кем здесь я и не играл прежде, кроме Руслана Исхакова. С другой стороны, сразу начал общаться с молодыми ребятами, которых в составе команды много, особенно с Сил