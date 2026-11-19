Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о возможном уходе из СКА капитана команды Сергея Плотникова.

«Я не знаю, что происходит в СКА, но Плотников — отличный хоккеист, который точно не пропадёт. Это качественный, очень настырный и боевитый игрок, который пригодится любой команде. Если он перейдёт в «Шанхай», то даже переезжать никуда не нужно будет, просто раздевалку поменяет», — приводит слова Сушинского Metaratings.

В нынешнем сезоне 36-летний Плотников провёл 24 матча, в которых набрал 17 (9+8) очков. Все девять шайб форвард забросил в первых 15 встречах чемпионата, когда команду возглавлял Игорь Ларионов.

Материалы по теме Эксклюзив Агент лидера СКА Сергея Плотникова рассказал, есть ли у игрока конфликт с Андреем Разиным