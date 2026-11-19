Пётр Кочетков — второй в списке основных претендентов на «Везину» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил рейтинг претендентов на приз лучшему вратарю сезона – «Везина Трофи». В голосовании приняли участие 15 экспертов. Каждый называл свою пятёрку кандидатов. Баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Второе место в списке занял российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков с 58 очками. Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» и Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» заняли девятое и 10-е места соответственно.