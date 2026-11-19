Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался об уходе Леонида Тамбиева с поста главного тренера московского «Динамо», а также оценил перспективы команды под руководством Олега Ореховского.

«Человек только начал работать, поэтому какой смысл его увольнять? Полгода всего прошло с момента его назначения. Кудашова уволили, когда «Динамо» было вторым, поэтому нынешнее седьмое место никак не связано с увольнением Тамбиева.

Что касается Олега Ореховского, я давно воспринимаю его