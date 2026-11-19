Главный тренер «Флориды» допустил, что Барков вернётся в строй раньше Маршана

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис рассказал о текущей ситуации с восстановлением форвардов Александра Баркова и Брэда Маршана.

«Осталось уже недолго. Сегодня была серьёзная нагрузка. Посмотрим, как они отреагируют, поговорим с врачами и составим план [возвращения]. Барков, вероятно, вернётся немного раньше Маршана», — приводит слова Мориса журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

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