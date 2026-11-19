Глава команды НХЛ — об Овечкине: думаешь, выдохся, а потом он забивает 8 голов в 9 играх

Один из руководителей команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на условиях анонимности высказался об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Думаешь, всё, он выдохся, а потом Алекс забивает восемь голов в девяти играх и заканчивает сезон с 30 шайбами», — приводит слова одного из руководителей ESPN.

Всего в текущем сезоне россиянин набрал 5 (1+4) очков в 19 матчах.

По голам с учётом матчей Кубка Стэнли россиянин уступает только канадцу