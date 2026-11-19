Гришин обратился за помощью к докторам после игры со СКА и не пришёл на пресс-конференцию

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин не смог прийти на пресс-конференцию после матча со СКА. Об этом было сказано на самой пресс-конференции.

60-летний специалист обратился за помощью к докторам после игры. Вместо него на вопросы журналистов отвечал тренер «Нефтехимика» Максим Кривоножкин.

Сегодня, 19 ноября, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Нефтехимик» принимал СКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу армейского клуба. В следующем матче «Нефтехимик» встретится дома со «Спартаком» 21 ноября.