Результаты матчей КХЛ на 19 ноября 2026 года

Сегодня, 19 ноября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 19 ноября 2026 года:

«Металлург» – «Трактор» — 6:5 ОТ;

«Ак Барс» – «Спартак» — 2:3 Б;

«Нефтехимик» – СКА — 2:3.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 42 очками после 27 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 43 очка в 29 встречах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.